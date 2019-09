C’est le Nord – Refugee Food Festival

Le Refugee Food Festival, c’est l’occasion de créer des collaborations culinaires entre des restaurateurs et des cuisiniers réfugiés.

A Lille, en 2017 et 2018, l’édition avait rassemblé 8 restaurants et 6 cuisiniers réfugiés, afin de faire évoluer les regards sur ce statut, et faire découvrir aux lillois des saveurs venues d’ailleurs.

En 2019, la troisième édition du Refugee Food Festival à Lille s’est déroulée du 18 au 24 juin dans 8 restaurants, avec la participation de 15 cuisiniers réfugiés.