Novembre, c’est le “Mois Sans Tabac”

Chaque année, en France, le tabac cause la mort de 73 000 personnes. En novembre, « Le mois sans tabac » sensibilise aux bienfaits de l’arrêt du tabac et incite les fumeurs à s’orienter vers des professionnels qui les accompagneront dans leur démarche d’arrêt de la cigarette. Certains d’entre eux se tournent vers l’hypnose.

Installé à La Madeleine, Gérard Legay est praticien en hypnose depuis cinq ans. Spécialise de l’accompagnement et du développement personnel, il reçoit dans son cabinet de nombreuses personnes qui ont envie d’en finir avec le tabac par le biais d’une séance d’hypnose. Pendant deux heures, le praticien tente de cerner le parcours de la personne et sa relation au tabac avant de l’entrainer dans une situation de transe hypnotique.

Une technique qui a séduit Valérie. Après avoir testé en vain différentes méthodes d’arrêt du tabac, elle ne fume plus depuis trois mois et a retrouvé plus de souffle et de confort de vie.