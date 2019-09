Nouvelle marche des jeunes pour le climat ce vendredi

Un nouveau mouvement de grève et de manifestation des jeunes pour le climat est prévu aujourd’hui. Le mouvement “Youth For Climate” donne rendez-vous à 14h sur la Grand-Place de Lille avec un discours, avant de partir en direction du théâtre Sébastopol où aura lieu un parking day. “Pendant une journée, il n’y aura pas de voitures stationnées à cet endroit, explique Nestor Skoczylas, porte-parole du mouvement à Lille. A la place, des associations tiendront des stands”.

Il s’agit du troisième rassemblement des jeunes pour le climat. “La première fois, le 15 mars, nous étions 6 000 à Lille. En mai, pour la deuxième édition, nous étions 2 000”, se souvient Charlotte Bourmaud, elle aussi porte-parole de ce mouvement dans le Nord. “Avec la rentrée, on espère rassembler le plus de monde possible. On est la dernière génération qui puisse s’occuper de ce problème, parce qu’après ça sera sûrement trop tard. Donc si ce n’est pas nous, ce ne sera personne”.

Une marche pour le climat est également organisée demain à 14h30 au départ de la Grand’Place de Roubaix.