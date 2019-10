Nouvelle manifestation des proches Selom et Matisse pour connaître la vérité

Le 15 décembre 2017, Sélom et Matisse et deux autres jeunes hommes avaient été percutés par un TER à environ 1 km de la gare-Lille Flandres. Sélom et Matisse sont décédés suite à l’accident tandis que les deux autres avaient été blessés, l’un grièvement. Samedi, près de 300 personnes ont défilé à Lille pour réclamer une reconstitution qui permettrait d’éclaircir le rôle joué par la police dans l’accident qui avait coûté la vie à Sélom, 20 ans et Matisse, 18 ans au moment du drame.

Les manifestants ont défilé derrière une banderole réclamant « Vérité et Justice ». A la tête du cortège, les mamans des deux jeunes garçons tués, surnommées les lionnes, souhaitent que justice soit rendue à leurs fils et revendiquent la vérité quant au rôle de la police qui était en intervention dans cette zone le jour du drame.

Le juge en charge de l’information judiciaire ouverte en décembre 2018 pour « recherches de causes de la mort » a refusé l’organisation d’une reconstitution. Les familles font appel de cette décision, et attendent que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai tranche.