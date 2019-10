Nouvelle journée de grève à Carrefour Wasquehal

Lundi matin, plusieurs dizaines de salariés bloquaient partiellement l’accès au supermarché Carrefour de Wasquehal. Ils dénoncent les conditions de travail et le licenciement de 2 collègues, dont une syndicaliste FO.

Samedi 5 octobre, jour du début de la grève, une réunion de plus d’une heure s’était tenue entre la direction et les représentants FO. Mais les réponses apportées par l’enseigne ont été jugées insuffisantes par les salariés, qui ont reconduit la grève ce lundi.

Le contexte est d’autant plus délicat depuis la tentative de suicide dans le magasin d’un des salariés mis à pied. Vêtus de blouse rouge floquées du sigle du syndicat et équipés de mégaphones, de sifflets et de pancartes, le personnel gréviste tente de se faire entendre par la direction et revendique 3 choses : des embauches pour compenser les départs, la fin de ce que Force Ouvrière qualifie de « discrimination syndicale » (qui durerait depuis 4 mois) et la réintégration des collègues licenciés.

Contactée, la communication du groupe Carrefour a tenu à rappeler qu’une enquête est ouverte au sein du magasin et que les licenciements étaient intervenus à la suite de plaintes internes émanant d’autres salariés. L’enseigne déclare déplorer le mouvement de grève actuel et se dit soucieuse de préserver la qualité du dialogue social avec les représentants de syndicats.