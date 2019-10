Nouvelle exposition Crucifixions#2 dans la crypte de Notre-Dame de la Treille

Pour cette 6ème édition, depuis la reprise de 2013, le Centre d’art Sacré de Lille expose sa collection de 120 oeuvres d’art contemporain autour de l’iconographie de la crucifixion du Christ dans le cadre de sa saison automnale. Une nouvelle exposition dont un tiers des oeuvres n’ont pas été présentées au public depuis 15 ans, mais toujours autour de thèmes comme la Passion du Christ, la souffrance et les dernières heures de la vie de Jésus.

Et surprise, les artistes sont pour la plupart athées. Ils utilisent la crucifixion pour évoquer la souffrance et la condition humaine. Le Christ mort pour les hommes, c’est une vision paradoxalement positive de la vie, d’espérance et d’espoir pour l’humanité.

Pour découvrir cette exposition, rendez-vous dans la crypte sous la cathédrale Notre-Dame de la Treille, dont l’accès se fait sur le côté des escaliers.

Ouverture du 26/10 au 05/01/2020 les Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h30

Entrée gratuite