Nouvel épisode dans la grève des postiers dans le Nord

Dans le Nord, une grève départementale des postiers a lieu depuis ce lundi. Les facteurs de Lomme, Lambersart, Armentières et Haubourdin se sont rassemblés pour lancer un mouvement de grève afin de combattre la « coupure méridienne » : les dirigeants de La Poste souhaitent en effet que les facteurs, qui effectuent leur travail en continu, prenne désormais une pause le midi pour repartir en tournée l’après midi. Cette pause serait non-rémunérée et permettrait à la Poste de disposer de ses salariés sur une période plus longue la journée.

Les syndicalistes avancent que cette modification les obligerait à travailler plus, sans pour autant recevoir une augmentation de salaire. À Steenvoorde, où la coupure a lieu, les facteurs seraient épuisés. Les conditions de travail deviendraient encore plus difficiles.

Ce vendredi matin, une trentaine de postiers étaient présents devant la poste de Lomme. Avec des pétitions, ils sollicitent les passants afin de se faire entendre et pour faire comprendre que ses changements les impliquent également, notamment dans la réception des lettres et colis.