Nouvel accident du travail à Clarebout Potatoes

Une nouvelle affaire vient attiser la polémique qui entoure l’entreprise Clarebout Potateos. Cette usine de frites surgelées, située à Warneton en Belgique, près de la frontière française, n’en est pas à sa première affaire.

Le dernier incident date du 31 octobre dernier : une ouvrière française de 44 ans fut retrouvée le corps brûlé au second degré. Une cuve aurait débordé entrainant des projections d’huile qui ont atteint la victime au bras et à la jambe. Après un séjour au CHR de Lille, l’ouvrière a pu rentrer chez elle.

Jusque là on pourrait croire à un accident de travail classique.

Or, ce qui pose débat, c’est le nombre de cas d’accidents que l’on recense dans l’usine ces dernières années. Entre 2016 et 2017, 2 ouvriers ont trouvé la mort. Un autre ouvrier fut brûlé au second degré.

Le personnel avait même cessé le travail en octobre 2017 pour réclamer plus de mesures de sécurité.

Pour en savoir plus, nous avons pris contact avec un ancien ouvrier de Clarebout. Son expérience dans la firme est encore récente, il témoigne sur la sécurité de l’usine sous couvert d’anonymat.

Nous avons également posé quelques questions à la direction de Clarebout pour en apprendre d’avantage sur les faits.

En tout cas, l’auditorat du travail belge a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exacts de cet accident.