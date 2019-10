Nouveau mouvement de grève dans les laboratoires de biologie médicale

Après un premier mouvement de grève entre le 23 septembre et le 1er octobre, un nouveau mouvement de grève nationale est lancée jusqu’au 24 octobre dans un grand nombre de laboratoire de biologie médicale en France. La région n’échappe pas à ce mouvement, à l’image du laboratoire Diagnovie d’Armentières.

La cause de ce nouveau mouvement de colère : l’assurance maladie qui impose des règles coercitives concernant l’évolution de ces laboratoires.

Ces mesures prévoient de baisser les tarifs de certains actes l’an prochain, et de geler les dépenses les deux années suivantes. Objectif affiché : faire 180 millions d’euros d’économies. Mais pour les biologistes, ces économies se feront au détriment des laboratoires, et notamment les plus modestes, situés dans les villes moyennes.