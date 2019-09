Nos idées sorties pour ce week-end

Lille

Initiation aux gestes qui sauvent

Face à un arrêt cardiaque, chaque minute passée fait perdre au patient 10 % de chance de survie. À l’occasion de la journée des gestes qui sauvent, une après-midi est organisée pour apprendre à faire un massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur. Des professionnels informeront aussi sur le dépistage de l’hypertension artérielle, du diabète ou encore du cholestérol.

Demain de 12h à 18h, place du Théâtre. Gratuit.

Le Grand Bleu lance sa saison

À l’occasion du lancement de sa nouvelle saison, la salle de spectacle du Grand Bleu propose un week-end artistique et festif à partager en famille. Des activités ludiques et créatives seront proposées ainsi qu’un parcours artistique et déambulatoire et un bal festif.

Demain de 14h à 22h et dimanche de 16h à 19h. Au Grand Bleu, 66 avenue Marx-Dormoy. Gratuit. Programme sur www.legrandbleu.com

Marcq-en-Barœul

Fête du vélo

Parcours de maniabilité, réparation et customisation, randonnée cycliste,… Les deux-roues seront à l’honneur à l’occasion de cette deuxième édition de la Fête du vélo. Des stands d’information et de sensibilisation à la sécurité routière seront également organisés.

Dimanche, de 10h à 18h, à l’Hippodrome, 137 boulevard Clémenceau. Gratuit.

Roncq

Portes ouvertes au centre de chiens guides d’aveugles

L’Association des Chiens Guides d’Aveugles ouvre ses portes. Les salariés, bénévoles et de nombreux acteurs de la vie associative feront découvrir leur lieu de travail ainsi que leurs missions. Des démonstrations d’éducation des futurs chiens guides, un parcours de sensibilisation au handicap visuel et des visites des centres d’éducation seront au programme.

Dimanche de 10h à 18h, au Centre Paul-Corteville, 295 rue de Lille. Gratuit.

Villeneuve d’Ascq

Visité guidée au LAM pour la bonne cause

Dans le cadre de Septembre en or, dont le but est de sensibiliser le public aux cancers pédiatriques, l’association Les 111 des Arts propose une visite guidée au musée du LAM. Au programme : découverte du nouvel accrochage de la collection permanente d’Art brut, l’exposition Jardin(s) Secret(s) ainsi qu’une promenade dans le parc du musée.

Dimanche à 10h30 ou 11h30, au LAM, 1 allée du Musée. Ouvert à tous et gratuit sur réservation à les111desarts.lille@gmail.com

Wattignies

Une marche verte

La CPAM Lille-Douai organise une marche verte. Plusieurs circuits seront accessibles (3 km, 7 km, 10 km). Au départ de cette promenade, un échauffement en musique sera proposé et à l’arrivée un contrôle de la tension et des informations sur l’équilibre alimentaires seront données.

Demain à partir de 9h, au centre social Promesses, 9 rue Honoré de Balzac. Gratuit.