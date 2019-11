Nos idées sorties pour ce week-end avec Estelle Dargent de Metropolys

Marchés de Noël, conte musical, visite de Bollaert,…

Nos idées sorties du week-end

Lens

À la découverte du Stade Bollaert

Lens-Liévin Tourisme propose des visites guidées du stade Bollaert-Delelis. L’occasion d’entrer dans la peau d’un joueur du Racing Club de Lens. Imaginer l’ambiance des vestiaires, accéder à la salle de presse, visiter les tribunes ou encore monter les escaliers pour entrer sur le terrain…

Ce samedi au stade Bollaert-Delelis, avenue Alfred-Maes. Réservation obligatoire www.billetweb.fr (visite guidée du stade Bollaert-Delelis). Tarifs : 12 € / 9 € pour les moins de 18 ans / gratuit pour les moins de 6 ans.

Week-end étudiants au Louvre-Lens

Le Louvre-Lens donne carte blanche aux étudiants. Une centaine d’élèves d’établissements de la région investissent le musée et réservent des surprises à ses visiteurs : parcours chorégraphiés, démonstrations de gymnastique Sokol, mini-concerts de musique polonaise, collecte de souvenirs, jeux dans les expositions…

Samedi et dimanche de 10h à 18h, au Louvres-Lens, 99 rue Paul-Bert. Tarifs10 € / 5 € / gratuit exceptionnellement pour les étudiants et les moins de 26 ans. Infos www.louvrelens.fr

Lille

Conte musical participatif à l’ONL

Le chef d’orchestre Alexandre Bloch et les musiciens de l’orchestre national de Lille joueront Le grenier de ma grand-mère, un conte musical participatif où le public est invité à créer en direct la partition avec l’aide du compositeur Julien Joubert.

Samedi à 16h, à l’auditorium du Nouveau siècle, 30 place Mendès-France. Dès 5 ans. Tarif : à partir de 5 €. Infos : onlille.com

Un salon dédié au bio et au bien-être

Prendre soin de soi, manger sainement, trouver l’équilibre, retrouver la forme… le salon Naturabio et ses 210 exposants proposent des solutions « pour les amateurs de bio et les personnes en recherche de bien-être ». Des conférences, ateliers, animations créatives, cours de cuisines… seront notamment au programme.

À partir de samedi jusqu’à dimanche, de 10h à 19h à Lille Grand palais. Entrée : 6 € / 3 € / gratuit. Infos sur www.salon-naturabio.com

Marcq-en-Barœul

Noël au Septentrion

Les artisans du Village des métiers d’arts du Septentrion organisent leur marché de Noël. Ils exposeront leurs produits et montreront leur savoir-faire (bijoux, céramiques, déco, peinture, textiles…) Des animations pour enfants sont aussi organisées.

Ce vendredi de 17h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h, au Septentrion, chemin des Coulons. Entrée gratuite.

Steenwerck

1 000 crèches à découvrir

L’église Saint-Jean-Baptiste devient l’église aux 1 000 crèches à partir de demain. Les curieux pourront découvrir des crèches du monde entier visible jusqu’au 15 décembre. En papier, en bois, miniatures ou très grandes… Il y en aura pour tous les goûts.

À partir de samedi, tous les jours de 14h à 17h (18h le week-end) à l’église Saint-Jean-Baptiste, place Général de Gaulle. Gratuit.

Wambrechies

Un marché de Noël pour la bonne cause

L’association Wonder Augustine, qui lutte contre les cancers pédiatriques, organise un marché de Noël. Un moyen de commencer ses achats de Noël tout en faisant une bonne action. Les visiteurs pourront y acheter des bijoux, des vêtements, des compositions florales ou encore de la décoration.

Dimanche de 10h à 17h30, à la ferme Saint-Chrysole, 1015 rue de Quesnoy. Entrée gratuite.