Nos idées sorties pour ce (long) week-end

Lille

Un salon dédié au Do it Yourself

C’est le paradis pour les fans de loisirs créatifs. Le salon Id Créatives propose une mine d’idées pour s’initier à des nouvelles techniques et trouver le matériel nécessaire à ses créations dans les domaines de la mode, de la décoration,…

Jusqu’à lundi de 10h à 18h à Lille Grand Palais, boulevard des Cités-Unies. Entrée : 7,50 €, 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos sur id-creatives.com/lille

Lys-Lez-Lannoy

La Bande dessinée

C’est l’événement BD de la région, Bulle en Nord revient ce week-end. Une quarantaine d’auteurs seront présents. Des bourses, expositions et animations sont également proposées. Le président de cette 32e édition est Jean-François Charles, auteur des séries Les pionniers du nouveau monde ou encore India dream.

Samedi et dimanche de 10h à 18h, aux espaces Desmulliez, Maurice Caudron et Paul-Bert, rue Paul-Bert. Gratuit.

Roubaix

Sieste bercée à l’Oiseau-Mouche

Les compagnies de La Vache Bleue et de l’Oiseau-Mouche propose une sieste bercée. Entre berceuses et comptines, ce moment emmène les petits (de 0 à 3 ans) et leurs parents à la rencontre du sensible pour un moment « en-chanté » et en musique.

Samedi à 10h, au théâtre de l’Oiseau-Mouche, 28 avenue des Nations-Unies. Durée : 25 minutes.

Tourcoing

Retour au Moyen-âge

Le tournoi des Flandres vient clôturer la saison du béhourd. En marge des combats, des animations et un marché médiéval sont également organisés par l’association Nord Médiéval Full Contacte. L’occasion de découvrir ce sport de combat qui utilise des armes et des armures du Moyen-âge.

Samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 19h, salle Albert-Camus, rue du général Beauvoir de l’Isle.

Villeneuve d’Ascq

À la découverte des trésors de la Terre

Des minéraux, fossiles et joyaux du monde entier seront à admirer par milliers pendant trois jours à l’occasion de la 35e édition de Fossilium. Cette année, les organisateurs mettent à l’honneur les façonneurs de pierres en invitant des tailleurs et sculpteurs de pierres.

Samedi, dimanche et lundi de 10h à 19h à l’espace Concorde, rue Carpeaux. Tarifs : 2 €, 1 €.