Nos idées sorties du week-end avec Metropolys

Lomme

Un concert 100 % féminin

Cette saison, la maison Folie Beaulieu met à l’honneur la création artistique féminine. Pour son premier concert de la saison, elle accueille l’ovni musical du moment Canine. Ce collectif 100 % féminin, composé de la chanteuse Magali Cotta et de danseuses et chanteuses, promet une performance scénique envoûtante.

Ce soir à 20h30, à la maison Folie Beaulieu, 33 place Beaulieu/ Tarifs : 9,30 € ou 5,20 €.

À la découverte des bandes-annonces

Le complexe cinématographique Kinepolis organise la première édition de l’opération Discovery Day. Le concept : des séances pour découvrir de manière inédite les bandes-annonces des films qui seront prochainement à l’affiche avant tout le monde.

Demain à 14h et 18h, à Kinepolis, rue du château d’Isenghien. Gratuit.

Lille

Une première à l’opéra de Lille

L’Opéra de Lille lance sa saison 2019-2020 placée sous le signe du Voyage. C’est The Indian Queen d’Henry Purcell qui est présenté pour l’ouverture. Ce spectacle du XVIIe siècle est présenté pour la première fois depuis 400 ans en version semi-opéra, mélangeant théâtre parlé et chants.

Demain à 18h, à l’Opéra, place du théâtre. Tarifs de 5 € à 72 €.

Fête du Potager à Saint-Sauveur

C’est le moment de venir récolter les légumes du potager de la gare Saint-Sauveur. Pour l’occasion, la fête du Potager est organisée. Au menu : préparation de soupe par les jardiniers volontaires, concert de jazz manouche (à 13h et à 16h), atelier cuisine du jardin et art-nature ou encore grainothèque.

Dimanche de 12h à 18h à la Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas. Gratuit.

Des animations à foison avec CineComedies

Le festival CineComedies se termine dimanche soir. Une multitude d’animations et de projections sont encore au programme tout le week-end. Projections des Bronzés font du ski à la salle des fêtes de Fives, de la Grande Vadrouille à l’UGC de Lille ou encore une rencontre dédicace avec Danièle Thompson…

Programme complet à retrouver sur www.festival-cinecomedies.com

Roubaix

Dernières projections pour Urba Xo

C’est le dernier week-end pour profiter des projections Urba Xo sur la façade de l’hôtel de ville. Un spectacle de son et lumière confectionné par Xavier de Richemont revient sur l’histoire de Roubaix.

Ce soir et demain à 20h30, 21h15 et 22h, sur la façade de la mairie. Grand’Place. Gratuit.

Wambrechies

Soirée des allumoirs dans le parc du château

La soirée des Allumoirs prend les couleurs d’Eldorado. La nuit promet d’être illuminée par des lampions et des feux aux touches colorées et mexicaines qui s’accompagnera de batucada et d’animation. Clou du spectacle : un feu d’artifice qui sera tiré vers 20h30.

Demain soir à 19h30, dans le parc du château de Robersart, accès par la rue Obert. Gratuit.