Nos idées sorties du week-end

Lesquin

Les Cités d’Or en ciné-concert

Trente-six ans après la première diffusion de la série les Mystérieuses cités d’or, les musiciens Simon Fache, Nicolas Foulon et Yann Chapoutier en tirent un ciné-concert. L’occasion de (re)découvrir les aventures d’Esteban, Tao et Zia tout en mettant l’accent sur les musiques composées par Haïm Saban et Shuki Lévy.

Dimanche à 19h, au Centre culturel de Lesquin, 1 rue Camille-Claudel. Tarifs : 10,99 €, 6,99 €.

Lille

Battle de hip-hop au Palais des Beaux-Art

Pour célébrer son 350e anniversaire, l’académie de l’Opéra national de Paris propose un battle de danse Hip-hop au Palais Garnier de Paris. Les qualifications régionales pour ce battle se tiennent dimanche sous les emblématiques lustres de Gaetano Pesce du palais des Beaux-Art. Le jury sera composé des danseurs Marie-Claude Pietragalla, Joseph Go et Djidawi.

Dimanche à partir de 17h30 (battle à 19h), au Palais des Beaux-Arts, place de la République. Gratuit.

Sucrons nos déchets

L’association Zero Waste propose une après-midi pour faire découvrir au public les astuces et principes simples pour tendre vers le zéro déchet. Conférences, ateliers et tables-rondes sont organisés. Une exposition Ma maison zéro déchet sera également visible. Elle met en scène une maison grandeur nature pour découvrir, pièce par pièce, les gestes simples et ludiques à adopter pour réduire ses déchets.

Dimanche, de 13h30 à 19h, à la Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins. Gratuit.

Villeneuve d’Ascq

Fantômes et fantômettes au Lam

L’événement familial Pochette Surprise ! revient au Lam, le musée d’art moderne. Pour cette 6e édition, fantômes et fantômettes sont à l’honneur. Le musée a imaginé un voyage à travers des mondes inconnus peuplés de fantômes, d’artistes, d’animaux, de pharaons et autres personnages fantastiques. Les enfants sont invités à enfiler leur meilleur déguisement de fantôme !

Demain et dimanche de 10h à 18h, au Lam, 1 allée du musée. Gratuit. Dès 4 ans.

Roubaix

Marché aux tissus

Coton, lin, tissu africain, liberty, dentelle, tulle, soie,… Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets au marché aux tissus. Un rendez-vous incontournable pour les (apprentis) couturiers qui pourront retrouver des négociants en tissus venus de toute la région, mais aussi de Belgique.

Dimanche de 9h à 18h, à la Manufacture, 29 avenue Julien-Lagache. Entrée gratuite.