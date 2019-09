Nos idées sorties avec Metropolys

Hem

Fête du cheval et du poney

À l’occasion de la fête du cheval et du poney organisée par le centre équestre Le Comte, un défilé de près de 40 équidés se déroulera dans les rues de la commune (départ 10h30 place du marché). L’événement se poursuivra par un spectacle (14h) sur le thème du Roi Lion, Les gardiens de la Galaxie ou encore de la Casa de papel avec démonstrations de sauts d’obstacles et de dressage de chevaux. Des baptêmes seront également proposés (5 €).

Dimanche à partir de 10h, au centre équestre Le Comte, rue de Croix. Gratuit. Infos sur www.centrelecomte.com

Lille

Inauguration de la dernière création de Jef Aérosol

Waz’up est la dernière création de l’artiste pochoiriste Jef Aérosol pour la ville de Lille. Elle se situe sur la salle de spectacle de la maison Folie Wazemmes. Cette fresque, qui promet de mettre à l’honneur les habitants du quartier, sera dévoilée en présence de l’artiste. Une inauguration qui sera suivie d’un temps festif avec musique.

Demain à 17h, 70 rue des Sarrazins. Gratuit.

Festival international du court-métrage

Le Festival international du court-métrage s’ouvre demain. Ce week-end, les participants pourront assister à des séances de projections en plein air à l’arrière du Palais des Beaux-Arts, participer au marathon du Court au théâtre Sébastopol ou encore visionner des courts-métrages en réalité virtuelle à l’Hybride…

Dès demain. Programme sur www.festivalducourt-lille.com

Lesquin

Exposition féline

Amoureux des chats vous ne serez plus où regarder à l’occasion de cette exposition féline organisée par l’association Thémis Cats Club. Plus de 200 chats de 30 races différentes seront à admirer . Un concours se tiendra également devant un jury international avec un focus particulier sur les chats d’élevage de race British.

Dimanche de 10h à 18h, au centre culturel Dany-Boon, 1 rue Camille-Claudel. Gratuit.

Roubaix

Retour du sons et lumières sur la mairie

Les projections Urba XO reviennent sur la façade de l’hôtel de ville. Ce sons et lumières imaginé par Xavier de Richemont retrace l’histoire de Roubaix. Cette année, il est enrichi d’une nouvelle séquence avec des portraits de Roubaisiens réalisés par le photographe Hernan Ameijeiras. À découvrir tous les vendredi et samedi soir jusqu’au 5 octobre.

Ce soir et demain à 20h30, 21h15 et 22h, sur la façade de la mairie, Grand’Place. Gratuit.

Villeneuve d’Ascq

À la rencontre des Grecs de l’Antiquité

Le parc archéologique Asnapio met à l’honneur les Grecs de l’Antiquité. À travers des débats et des démonstrations, l’association Les Somatophylaques, spécialisée dans la recherche et la reconstitution historique, présentera différents aspects de la Grèce Antique : équipements militaires, techniques de combat, vêtements civils de la Grèce classique, mythologie et culture grecque.

Demain et dimanche de 14h à 18h, au parc Asnapio, rue Carpeaux. Gratuit.

Wavrin

Les gendarmes en action

La compagnie de la gendarmerie départementale de Lille ouvre ses portes et fait découvrir ses missions. Au programme : parcours d’audace, résolution d’énigmes, voiture tonneau, simulateur de conduite mais aussi des démonstrations cynotechnique(11h) et d’hélitreuillage (16h30) ainsi qu’une simulation d’interpellation (15h).

Dimanche de 10h à 18h, parc des Ansereuilles. Gratuit.