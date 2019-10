Non, la SNCF ne devrait pas supprimer les “Rang-du-Fliers/Lille”

Le 15 décembre prochain, les nouveaux horaires des trains régionaux entreront en vigueur, et plusieurs territoires tremblent déjà à l’idée de voir leurs lignes rabotées.

Hier, La Voix du Nord annonçait ainsi que la SNCF était prête à supprimer la ligne à grande vitesse en Rang-du-Fliers et Lille. Mais dans la foulée, France 3 a contredit l’information, citant Franck Dhersin, le vice-président du Conseil Régional en charge des transports. Ce dernier précise que deux aller-retours quotidiens seront maintenus au 15 décembre.

Les voici :

• Départ à 6H30 (Rang-du-Fliers) et arrivée à 8H04 (Lille)

• Départ à 16H11 (Rang-du-Fliers) et arrivée à 17H45 (Lille)

• Départ à 13H45 (Lille) et arrivée à 15H17 (Rang-du-Fliers)

• Départ à 18H14 (Lille) et arrivée à 19H44 (Rang-du-Fliers)