Non, les dons faits à l’Institut Pasteur ne profitent pas à l’Institut Pasteur de Lille

Suite au succès du Marathon caritatif Zevent 2019 (qui a permis de collecter 3,5 millions d’euros au profit de l’institut Pasteur de Paris), l’institut Pasteur de Lille s’inquiète d’une possible baisse des dons, de par la confusion entre les deux entités.

L’institut Pasteur de Lille et celui de Paris sont bels et bien deux fondations financièrement et juridiquement distinctes. Les Lillois ne seront donc pas bénéficiaires de cette somme, tout comme des dons qui seront faits via le Pasteurdon qui débute demain. L’établissement lillois tient donc à rappeler qu’il a toujours besoin de financement pour poursuivre ses recherches : « On vise 3 millions de dons de particuliers. Aujourd’hui on est loin de l’objectif mais les dons se font surtout en fin d’année », rapporte Cédric Bouquet, directeur du mécénat.

Quant à l’initiative Zevent 2019, le directeur estime que c’est un exemple à copier : « On pourrait imaginer la même chose sur la région. Je serai ravi de monter un événement de ce type avec les entreprises d’EuraTechnologies ou de la Plaine Images. » L’appel est lancé.