Movember, un mois moutachu pour parler du cancer de la protate

Chaque mois de Novembre, Movember, contraction de « Mo » (pour moustache) et « November » (novembre), incite les hommes à se laisser pousser la moustache en signe de soutien aux victimes de maladies masculines comme le cancer de la prostate et des testicules. Pour soutenir le tout nouveau “moustachu” dans sa démarche, ses proches sont invités à financer une cagnotte, dont les bénéfices sont ensuite reversés à des associations luttant contre le cancer masculin.

Pour la 3ème année consécutive, la Biche et le Renard a invité un vrai barbier lillois pour sensibiliser à ces maladies. De 14h à 19h, le professionnel a pu tailler aux clients leur plus belle moustacheà aborder fièrement tout au long du mois de Novembre, et tout ça gratuitement. Un évènement insolite pour un bar mais qui rencontre chaque année un franc succès.