Movember, ou l’importance du dépistage du cancer de la prostate

Si le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes, c’est celui de la prostate qui est le plus recensé chez les hommes.

Un cancer méconnu, mais surtout tabou. D’où l’organisation de Movember, un mois de mobilisation avec notamment l’occasion de porter la moustache.

Après plusieurs années de ce mouvement moustachu, le cancer de la prostate commence à rentrer dans les consciences , et son dépistage se fait de plus en plus. Surtout qu’il est indispensable passé 50 ans, car il ne donne aucun signe clinique avant d’atteindre un stade avancé.

Si ce dépistage peut faire peur, c’est à cause de son procédé, le célèbre toucher rectal. Mais ce dépistage peut aussi être fait par prise de sang selon les cas.