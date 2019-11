Mois Sans Tabac : Le CHU de Lille se mobilise aussi

A l’occasion du « Mois sans tabac », infirmières tabacologues et personnel hospitalier se mobilisent au CHU de Lille auprès des patients et de leur famille pour inciter à l’arrêt du tabac. Des consultations sont proposées aux fumeurs pour adapter des solutions de sevrage en fonction de leur consommation de tabac et de leur profil.

Ce mardi matin, le stand « Soufflez, vous saurez » a permis de sensibiliser les visiteurs dans le hall de la maternité Jeanne de Flandre. Les fumeurs étaient invités à souffler dans un boitier permettant de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans leur corps avec une attention toute particulière portée aux femmes enceintes car le tabac est une cause d’accouchement prématuré.

Les opérations de sensibilisation vont se poursuivre pendant tout le mois de novembre au CHU de Lille :

-jeudi 7 novembre dans le hall de l’Institut Coeur Poumon (13h30 à 16h30)

-jeudi 14 novembre à l’hôpital Calmette (de 14h à 16h)

-mardi 19 novembre à l’hôpital Huriez (de 9h30 à 12h30)

-mardi 26 novembre à l’hôpital Salengro (de 9h30 à 12h30).