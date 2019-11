“Mille&un métiers”, découvrir des métiers à Englos les Géants

Jusqu’à samedi, le centre commercial Englos les Géants propose l’évènement « Mille & un métiers ». Objectif, faire découvrir aux enfants, adolescents et adultes une multitude de professions par le biais de quiz, d’échanges, de mini-conférences et de partages avec des professionnels, et de faire naître des vocations et découvrir des métiers traditionnels et insolites.

En plus de ces découvertes, plusieurs dizaines d’emplois sont à pourvoir (dans la vente, la restauration…). De nombreux secteurs professionnels sont à découvrir : l’audiovisuel, chercheur contre le cancer, pilote de jet privé, métier de l’armée de l’air, art-thérapeute, vendeur automobiles, producteur, ou encore formateur Cepreco CCI Lille.