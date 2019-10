Mick le Mini chef : Une fiction culinaire pour enfants made in Hauts-de-France

Dès demain, une nouvelle fiction fera son apparition sur France 3. Intitulée Mick le Mini chef, elle s’adresse aux enfants et a pour objectif de promouvoir le bien manger à travers les aventures de Léo et Mathilde.

La fratrie concocte des petits plats dans leurs cuisines avec l’aide de Mick le Mini Chef et Spoonita, une spatule en bois magique. Cette production est made in Hauts-de-France. Produite par les studios Redfrog, basés à EuraTechnologies, les recettes, elles, ont été élaborées par Nicolas Gauthier, chef du restaurant étoilé Nature à Armentières. « Des recettes simples et saines, que l’on peut faire avec ses enfants et qui prennent rarement plus d’une heure », assure le chef.

Chaque semaine, les téléspectateurs pourront ainsi découvrir de quoi préparer deux menus complets « avec des produits locaux et de saison ». Au menu : végétaburger, cordon bleu tempête, ou encore des sushis pressés…

Mick le Mini Chef, diffusé tous les jours à 8h sur France 3.