Marlène Schiappa dans la région pour le Grenelle contre les violences conjugales

« Il y a beaucoup de violences conjugales dans le Nord, plus que dans certains autres territoires selon les autorités. Mais il y a aussi beaucoup d’initiatives éducatives et associatives », souligne Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’égalité hommes-femmes.

Cette dernière est actuellement en visite dans la région. Un déplacement qui se déroule dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Hier, Marlène Schiappa s’est notamment rendue au lycée des Flandres à Hazebrouck pour découvrir le bus Car’ados. Un dispositif mis en place par la Gendarmerie du Nord pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes où de jeunes volontaires vont à la rencontre d’adolescents pour aborder ces sujets. « C’est une initiative formidable, commente la secrétaire d’Etat, je suis assez bluffée par cette génération, particulièrement les jeunes garçons. On en voit de plus en plus qui sont en rébellion face aux violences qui sont faites envers les femmes. »