Manifestation sous tension à Lille ce jeudi

Ils étaient nombreux à s’être déplacés jusque Lille pour la 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le cortège s’est élancé vers 14h30 au départ de la porte de Paris jusque dans le centre-ville.

Le climat s’est ensuite tendu au niveau de la gare Lille Flandres, où les manifestants ont été rejoints par des individus vêtus de noir et visages masqués. Arrivés sur la Grand Place, ce même groupe d’individus aurait lancé des projectiles sur les policiers qui bloquaient la rue Esquermoise. Ces derniers ont répliqué à coup de gaz lacrymogène avant de charger la foule.

Côté syndicats, on se réjouit du regain de mobilisation (peut-être autant de manifestants que lors des mouvements du 5 au 17 décembre qui avaient chacun réuni plus de 10 000 personnes selon leurs chiffres). D’après Jean-Paul Delescaut, secrétaire départemental de la CGT, une trentaine de bus remplis de manifestants auraient rejoins Lille avant 14h30. La CGT qui ne se sent pas entendue, malgré les nombreux échanges avec le gouvernement, ne compte rien lâcher jusqu’à l’obtention de la suppression de la réforme des retraites.

Pour ce qui est des manifestants, la colère est toujours palpable. Toutes les générations et tous les corps de métiers ont répondu à l’appel de l’intersyndicale. Enseignants, pompiers, cheminots, professions médicales, et tous les autres espèrent que cette convergence des luttes leur permettra d’être plus forts et d’obtenir des actes du gouvernement.