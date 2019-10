Mais à quoi servent ces tétrapodes qui ont été installés dans la métropole?

Dernièrement, vous avez peut-être croisé une de ses structures en béton un peu mystérieuse… Il y en a un peu partout à Lille. 19 pour être exact.

Placées depuis 2 semaines, sur 19 lieux stratégiques situé au bord de la Deûle. Il s’agit de tétrapodes. Ce qui signifie littéralement: 4 pieds.

On les utilise d’ordinaire comme brise-lame pour construire des digues, en fronts de mer.

Mais du coup, ces 19 tétrapodes, à quoi servent-ils, ici, aussi loin de la mer? Pour avoir un élément de réponse, il faut se concentrer sur les plaques placées au sommet des structures.

Certaines n’en ont pas, comme au quai du Wault, mais si vous avez plus de chance, comme à Euratechnologies, vous tomberez sur ces quelques indications.

Ces 19 bornes ont été installées le long de la Deûle dans le but d’attirer l’attention des promeneurs.L ’objectif, c’est de provoquer de l’intérêt et de la curiosité sur ce cours d’eau et sur son patrimoine.

Ensembles, elles forment un parcours nommé “le Fil Bleu”. Le suivre, c’est se raconter l’histoire de la Deûle et des quartiers qu’elle traverse

et des différents projets urbains qui s’y concrétisent, comme Euratechnologies.

La mairie a annoncé qu’il ne s’agissait pas d’une installation temporaire. Ces tétrapodes sont donc prévus pour rester. Malheureusement, il n’existe encore aucune carte pour les répertorier.

Les indications sont peu nombreuses, des plaques manquent… Et les tétrapodes semblent plus pratique au bord de mer, qu’esthétique au coeur de Lille.