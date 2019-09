L’OMR, aux finances assainies, veut cette fois valider sa montée

Les rugbymen de l’OMR (Olympique Marcquois Rugby) sont à l’entrainement depuis fin juillet. L’équipe, qui a terminé première de Fédérale 2 la saison dernière, et qui devait arriver en Fédérale 1, a été stoppée net, malgré ses performances exceptionnelles… à cause de ses finances.

A jour, et prête administrativement, désormais elle compte bien revenir dans le Top 6 et mieux, arriver une nouvelle fois premier du classement, pour rejoindre cette fois, et pour de bon, l’élite du rugby français.

Après une première large victoire à la maison la semaine dernière face à Orléans, les nordistes jouent de nouveau à domicile ce dimanche. Pour ce deuxième match de championnat, l’OMR accueille le club de Plaisir, un adversaire qu’il connait bien.

Le manager Philippe Caloni est serein, même si quelques difficultés doivent arriver. Un nouveau règlement plus contraignant concernant les plaquages est désormais obligatoire. Une règle pour sécuriser les matchs, que la Fédération a mis en place, et que les joueurs apprennent à mettre en oeuvre.