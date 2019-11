L’institut de recherche sur le cancer de Lille ouvre ses portes ce week-end

L’institut de recherche sur le cancer de Lille (IRCL) ouvre ses portes au public pour des visites libres, gratuites et sans réservation ce samedi 23 novembre dans ses locaux. L’occasion de découvrir cet institut historique créé avant la deuxième guerre mondiale, qui était à l’époque le seul centre de recherche sur le cancer d’Europe.

Sa mission première est de soutenir la recherche sur le cancer, ses actions sont indispensables pour le progrès des connaissances et l’identification de nouvelles pistes thérapeutiques pour la lutte contre le cancer. Les équipes cherchent à comprendre les mécanismes responsables de la persistance des cellules tumorales. De nouvelles voies sont explorées via des ressources technologiques avancées comme des dispositifs miniaturisés innovants pour analyser et manipulés des cellules individuellement.

Un parcours divisé en 5 étapes sera proposé avec une approche pédagogique pour en découvrir d’avantage sur les recherches lilloises contre le cancer.