Lille va fêter les morts à la mexicaine ce week-end

C’est un week-end particulier qui s’annonce du côté de la Gare Saint-Sauveur : le dernier de la saison d’automne, ainsi que le week-end du 2 novembre, le jour des morts.

Cette fête est la plus importante au Mexique. Et dans le cadre d’Eldorado avec LILLE 3000 c’est donc un week-end spécial fête des morts qui s’annonce!

Parmi les crânes et les alebrijes (ces sculptures d’art folklorique qui ont envahi la rue Faidherbe), les festivités vont durer tout le week-end. Sur ces trois jours vous pourrez vous faire maquiller l’après-midi comme en soirée pour avoir un maquillage spécial fête des morts, et ainsi profiter des différents spectacles en extérieur, des ateliers, de la musique, bref tout ce qu’il faut pour faire la fête à la mexicaine!

N’oubliez pas non plus d’aller voir l’exposition de la Gare Saint Sauveur ou de nombreux crânes et alebrijes sont exposés !