Lille : Nouvelle exposition au palais des Beaux-Arts dans le cadre d’ElDorado

Du 20 septembre au 6 janvier 2020, le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille, dans le cadre de Lille 3000 et d’Eldorado, une exposition nommée « le rêve d’être artiste ». Elle raconte comment des grands artistes « des beaux-arts » sont devenues ce qu’ils sont: des artistes, des mythes.

Une centaine d’oeuvres empruntées de Paris, Madrid… et de grands artistes célèbres (Frida, Picasso, Warhol…) seront exposées pour retracer l’histoire du parcours des artistes, du Moyen-âge à aujourd’hui.

L’exposition, qui se trouvera dans les galeries du palais, comprendra 6 sections avec 6 thématiques différentes dont, par exemple :

– « génial.e, forcément génial.e! » qui évoque les artistes qui deviennent, de part leur travail des légendes.

– « autodérision » qui présente des artistes qui jouent de leur image.

– « Me, myself & I » où on retrouvera des artistes qui s’auto-représentent comme Frida Kahlo.

Le tarif normal pour l’exposition est de 10€ (8€ réduit). 11€ pour un accès sur l’ensemble du musée.