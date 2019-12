Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design, ça débute ce week-end!

La MEL sera capitale mondiale du design en 2020. Après Turin, Séoul, Helsinki, le Cap, Taipei et Mexico, la métropoe a obtenu cette reconnaissance. Et c’est même la première de France à obtenir ce titre.

Pendant un an, de nombreux événements vont s’enchaîner dans toute la métropole. Des festivités réparties par saison: l’hiver sera consacrée à la sensibilisation, le printemps sera le temps des révélations, avec les POC (Proof of Concept, voir plus bas), qui sont le coeur de cet événement. L’été sera symbole d’épanouissement, et l’automne est vue par l’organisation comme le moment de l’accomplissement.

Ces fameux POC sont des idées, des projets d’innovation qui vont être testés et mis en place lors de cette année. Tout le monde peut proposer ces projets, qui peuvent porter sur l’habitat, la nature, l’alimentation, le bien être des aînés, ou encore sur la mobilité. Actuellement, il y en a plus de 500 qui ont été soumis… et ce n’est que le début.

Cette année de festivités et d’innovations va débuter ce weekend avec le « World Design Street Festival ». Ça se passe au TechShop de Lille, à la Nuit des Arts de Roubaix, à Courtrai, et à Lambersart qui inaugure une exposition sur le parfum ce samedi à 14H. En tout, une soixantaine de lieux vont ouvrir leurs portes pour l’occasion.