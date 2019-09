Lille aussi interdit les pesticides

Martine Aubry poursuit son engagement contre l’usage de produits phytosanitaires à Lille. Avec Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble, et Nantes, la maire de Lille, a préparé hier un arrêté pour interdire ces produits chimiques dans tous les endroits du territoire communal.

“Déjà depuis 2008, nous avons pris la décision de ne plus utiliser de pesticide ou produits phytosanitaires dans nos jardins publics”, rappelait-elle hier en marge d’une réunion.

En plus de ces espaces publics et des habitations, déjà soumis à une telle réglementation au niveau national, les champs, les espaces verts des entreprises, à l’image des rails SNCF, et autres terrains privés, devront se soumettre à cette règle… Pourtant illégale. “Ce n’est pas dans notre habitude de prendre un arrêté qui n’est pas dans la loi, mais il faut faire passer un message fort”, souligne l’édile.

L’objectif est de “faire plier le gouvernement” qui a dernièrement proposé de limiter l’épandage de pesticides à 5 ou 10 mètres des habitations. “Ce qui est bien évidemment insuffisant”, conclut Martine Aubry.