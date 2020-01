L’hôpital Saint Vincent de Paul inaugure son nouveau service d’urgences pédiatriques

A Lille, l’hôpital Saint Vincent de Paul inaugure son tout nouveau service des urgences pédiatriques. Créé en 2003, il a été déplacé dans une autre partie du bâtiment pour permettre l’agrandissement des urgences pour adultes.

Ce déménagement a été l’occasion de repenser l’ensemble du service par l’équipe soignante tant sur le plan de la décoration, de l’agencement et des équipements. Objectif : assurer la qualité des soins dans une ambiance de distraction pour les enfants et ainsi, dédramatiser la prise en charge hospitalière. Des stickers sur les murs et plafonds, des jouets et des couleurs chaleureuses ont été privilégiés, tout comme des outils technologiques (tablettes, écrans et casques virtuels).

Chaque année, le service des urgences pédiatriques de l’hôpital Saint Vincent de Paul accueille 22 000 enfants, du bébé jusqu’à l’adolescent de 15 ans. La prise en charge est multiple : médicale, chirurgicale, psychiatrique ou sociale.