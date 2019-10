L’exposition “Picasso Illustrateur” ouvre samedi au MuBA de Tourcoing

A partir de samedi, le MuBA, le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, inaugurera son exposition phare « Picasso Illustrateur ». Elle présente une thématique moins connue des oeuvres de Picasso, avec aussi la rapport qu’avait l’artiste aux textes, aux poètes dont il a parfois illustré les oeuvres (par exemple Guillaume Apollinaire), ou à l’écriture de façon générale. Une exposition montée grâce au musée national Picasso, propriétaire d’un grand nombre des oeuvres exposées au MuBA.

Bien loin du célébrissime Guernica, des créations plus intimes de Picasso sont installées, tout en faisant des liens avec ses tableaux, ses sculptures ou ses céramiques beaucoup plus connues. En tout, 150 oeuvres sont présentes, et n’ont, pour la plupart, jamais été exposées. Il faut dire que le thème des illustrations de Picasso n’avait jamais été traité par le passé.

Une exposition ouverte à tous : il y aura des parcours spécifiques pour les enfants. La ville de Tourcoing espèrent battre les 30.000 visiteurs qu’avait attiré « Chrétiens d’Orient » il y a 2 ans. Une exposition qui avait été la première à bénéficier de la billetterie en ligne mise en place par la mairie et le MuBA. Billetterie de nouveau efficace pour « Picasso Illustrateur ».