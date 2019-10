Les TER au coeur des débats au conseil de la région Hauts-de-France

Hier, deux grands moments ont ponctué la séance plénière du Conseil régional. D’une part, la région veut mettre la SNCF sur les rails, pour les obliger à favoriser le réseau TER. D’autre part, à l’approche des Jeux olympiques 2024, les Hauts-de-France veulent être au premier plan.

C’est avec huit mois de retard que la convention SNCF 2019-2024 a été signé et officialisée hier. La Région va verser 500 millions d’euros pendant 6 ans à l’entreprise ferroviaire. Pas question donc de se laisser faire. “L’objectif est que l’usager soit au-dessus du panier, qu’il soit mieux traité”, souligne Franck Dhersin, le vice-président à la Région en charge des transports. Désormais, les pénalités notamment si le train n’est pas à l’heure et que l’usager n’est pas averti, sont multipliées par plus de cinq.” La crainte des fermetures de gares peut aussi s’apaiser : “Avec cette convention, on continue de refuser cela, mais aussi la fermeture des guichets, où l’absence de contrôleurs dans les trains, pour garantir aux habitants le maintien de la présence humaine.”