Les saleuses prêtes à affronter la neige dans la région

L’hiver arrive et les températures vont baisser cette semaine. Pour faire face au risque de verglas et de neige, le département du Nord est prêt à intervenir sur les routes.

Les services sont désormais en viabilité hivernale, ce qui veut dire qu’ils sont particulièrement vigilants et capables d’une grande réactivité. Les agents du département se tiennent prêts à saler les 4 500 km de voiries départementales avec l’aide de 60 saleuses réparties sur tout le territoire. « Les interventions se font en deux temps : on sale d’abord 3 000 km de routes où il y a le plus de circulation, puis on traite les 1 500 km de réseau secondaire. La nuit idéale pour nous, c’est quand les gens peuvent circuler à 6h30 de façon normale et que personne n’a vu notre intervention, cela veut dire qu’on a bien travaillé ! », sourit Rodrigues Bournonville, responsable adjoint du service entretien exploitation de la route.

En cas de neige, ce dispositif est maintenu toute la journée afin de faire tourner les saleuses 24h sur 24.