Les résultats sportifs du week-end!

Guillaume Van Der Schaeg et Vincent Vieillard sont revenus sur les résultats sportifs des clubs de la région.

En football, la défaite du LOSC à Dijon et du VAFC à Nancy, et les victoires de l’USBCO et de l’USLD en National.

En basket, rien ne va plus pour l’ESSM et le BCM. les 2 représentants des Hauts-de-France dans l’Elite du basket français se sont tous les 2 inclinés et se retrouvent en bas du classement. En ProB, Lille est allé remporter son match de rentrée à Souffel, quand Denain s’est incliné à Aix-Maurienne, tout comme l’ESBVA du côté de Basket Landes.

Sans oublier la défaite de l’OMR à Orléans, et du LMRCV à Bordeaux, et le titre de champion de France junior de cyclocross d’Ugo Ananie.