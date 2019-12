Les Petits Frères des Pauvres préparent un Noël à 752 bénéficiaires de la région

Des évènements de Noël sont prévus pour les 752 personnes accompagnées dans les Hauts-de-France par l’association Les Petits Frères des Pauvres.

Parmi elles, près de 300 personnes ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer. Les bénévoles préparent donc depuis ce mardi des colis gourmands afin d’offrir un Noël à chaque bénéficiaire.

Pour les personnes isolées qui vivent chez elles, le panier va être garni de douceurs salées et sucrées (chocolat, bonbons, truffes, bouteilles de vin…). Le 24 décembre au soir, les bénévoles amèneront directement les colis pour passer un moment privilégié avec ces bénéficiaires, chez eux. Un bon moyen pour un moment d’échange et de partage, et briser la solitude le jour de Noël.