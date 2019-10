Les Moulins de Paris vont enfin entamer leur transformation

Le grand oeuvre du chantier des Grands Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille va bientôt démarrer.

Depuis le début du mois d’octobre, les ouvriers nettoient et débarrassent le battement historique de ces Grands Moulins de Paris. Les annexes ont été défrichés et nettoyés. Les pelleteuses réalisent les premiers tracés de la voirie et des jardins arborés.

Ce symbole de la ville, autrefois une usine de farine, est à l’abandon depuis 1989. Il va donc falloir réaliser des travaux qui vont durer près de 2 ans.

Cela fait maintenant une quinzaine d’années que plusieurs projets ont été imaginés pour ce site en friche. Mais cette fois, ça y est, les Grands Moulins deviendront un lieu de vie et de commerces.

Le site sera divisé en 3 parties:

-Le lieu historique accueillera 245 logements haut de gamme.

-La Brooklyn Tower sera érigée en bord de Deûle et reliée au site pour accueillir 96 logements.

-Enfin, un immeuble de 10 étages avec des logements sociaux.

Autour de ce projet colossal, des parkings, des espaces verts, une promenade et un parc… De nouveaux services viendront également compléter ce projet unique à partir de 2021.