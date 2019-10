Les idées sorties du week-end avec Métropolys

Croix

Week-end de jeux à la Villa Cavrois

L’opération Monument jeu d’enfant pose ses valises à la Villa Cavrois. Un atelier avec l’illustratrice Knapfla sera proposé aux enfants de 7 à 12 ans afin de réaliser un livre accordéon sur la Villa. L’occasion de découvrir ce lieu en s’amusant.

Samedi et dimanche à 10h, 13h et 15h30, à la Villa Cavrois, 60 avenue Kennedy. Sur réservation via edu.cavrois@monuments-nationaux.fr ou au 03 28 32 36 18. Tarifs : 8 €, gratuit pour les enfants. Les parents sont invités à profiter de la Villa pendant l’atelier.

Lens

Week-end architecture au Louvre-Lens

Le Louvre-Lens propose un programme spécial dans le cadre des journées de l’architecture. Le temps fort de ce week-end sera un grand jeu d’énigme et de création les Loulouvre sur le thème de l’architecture à faire en famille dimanche. Des visites guidées sont aussi organisées.

Samedi et dimanche au musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul-Bert. Infos sur Louvrelens.fr

Roubaix

Fêtes des allumoirs

C’est une tradition dans les villes textiles du Nord pour marquer l’arrivée de l’automne et le retour des soirées où le travail des tisserands s’effectuait à la lumière. Plusieurs fêtes des allumoirs sont donc prévues ce week-end.

Ce soir rassemblement à 18h30 à l’école La Cordée, 126 rue des arts, demain départ à 19h à l’angle des rue Ingres et Carpeaux.

Sequedin

Un spectacle pour petits et grands

Le spectacle familial Gabor et les chapeaux rouillés conjugue plusieurs disciplines : théâtre, concert, poésie… Les spectateurs découvriront Gabor, un personnage drôle et touchant qui les transportera dans un univers magique.

Demain à 20h30 au Pôle culturel, 9 rue Carnot. Tarifs : 6 €, 3 € pour les Sequedinois.

Tourcoing

Picasso illustrateur au MuBA

C’est une exposition inédite que propose le MuBA, l’exposition « Picasso Illustrateur » est la première consacrée à l’œuvre de Pablo Picasso sous le prisme de l’illustration. L’artiste a en effet illustré près de cinquante livres entre 1905 et 1973.

Dès demain à partir de 12h30, au MuBA Eugène-Leroy, 2 rue Paul-Doumer. Tarifs. 8 €, 5,50 €, 1€. Infos sur muba-tourcoing.fr

Villeneuve d’Ascq

Les pommes à l’honneur

Pas moins de 400 variétés de pommes et de poires seront présentées lors du salon Pomexpo. Les visiteurs pourront aussi bénéficier d’informations, de dégustations et de conseils sur les fruits, légumes ainsi que sur les interactions entre le monde végétal et le règne animal (oiseaux, papillons, abeilles…).

Demain et dimanche de 10h à 18h, à l’espace Concorde, 51-53 chemin des Crieurs. Gratuit.