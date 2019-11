Les idées sorties du week-end avec Estelle Dargent de Métropolys

Lille

Journées des enfants à l’Opéra

Le Big Bang Happy Day des enfants a lieu à l’Opéra. De perron au balcon, des loges jusqu’à la grande scène, le bâtiment sera envahi par l’effervescence musicale de la Zonzo Compagnie. Au programme : concerts, installations loufoques et jeux de piste…

Demain de 12h30 à 18h30 et dimanche de 11h à 17h, à l’Opéra, place du Théâtre. www.opera-lille.fr

Neuf heures de cinéma d’animation

La Fête de l’Anim’ est un festival dédié au cinéma d’animation et la Nuit de l’animation ouvre les festivités. Les passionnées pourront visionner neuf heures de cinéma d’animation (courts, clips et longs métrages) dans une ambiance survoltée. A noter, la 2e et 3e partie de la soirée sont déconseillées au moins de 16 ans. Le petit-déjeuner est offert à l’aube.

Ce soir de 21h à 6h, au Théâtre Sébastopol.

La recherche contre le cancer vue de l’intérieur

L’institut pour la recherche sur le cancer de Lille (IRCL) ouvre ses portes. Des ateliers ludiques seront proposés pour découvrir les laboratoires, les thèmes de recherche, les approches ainsi que l’utilisation des fonds récoltés pour la Fondation. Deux conférences seront données (10h et 15h) sur les avancées de la recherche et des traitements contre le cancer.

Demain de 10h à 18h, place Verdun. Gratuit. www.ircl.org

Coup d’envoi de la féerie de Noël

Le marché de Noël reprend ses quartiers place Rihour. Pour ces 30 ans, il accueille 85 chalets en bois sous un ciel étoilé. Produits traditionnels, décorations de Noël, spécialités culinaires font le plaisir des petits comme des grands. La grande roue est aussi de retour sur la Grand Place tout comme la Chenille, place du Théâtre.

Roubaix

Week-end familial à La Piscine

La Piscine ouvre ses portes aux familles. Des ateliers artistiques pour les enfants (à partir de 4 ans) et des visites guidées pour les adultes sont organisés. La troupe folklorique de danse traditionnelle Idhebalen ponctuera l’événement d’une touche originale et festive.

Demain et dimanche de 13h à 18h, au musée de la Piscine, 23 rue de l’Espérance. Une entrée enfant (gratuit pour les moins de 18 ans) = une entrée adulte offerte. Infos : www.roubaix-lapiscine.com.