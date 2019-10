Les Hauts-de-France sur les rails des JO

Hier, deux grands moments ont ponctué la séance plénière du Conseil régional. D’une part, la région veut mettre la SNCF sur les rails, pour les obliger à favoriser le réseau TER. D’autre part, à l’approche des Jeux olympiques 2024, les Hauts-de-France veulent être au premier plan.

Tony Estanguet, le président de Paris 2024 et triple champion olympique de canoë est venu attribuer le label Terre de Jeux par Paris 2024. Une distinction qui oblige la région, par exemple, à distiller les valeurs du sport et à encourager les habitants à en faire davantage. Les Hauts-de-France sont prêts à accueillir les athlètes, et le plus de manifestations possibles. Reste une question : “Il y a des domaines de progressions comme les enjeux de développement durable, souligne Tony Estanguet. La réponse de Florence Bariseau, vice-présidente aux sports ne se fait pas attendre : “On verra quel bilan carbone serait celui des JO dans la Région et on verra comment on peut le compenser.”