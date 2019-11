Les Hauts-de-France consomment trop d’antibiotiques!

A l’occasion de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, l’Agence Santé Publique France a publié un rapport sur la consommation d’antibiotiques en France. Une consommation qui tend à se stabiliser. Elle reste, cependant, au-dessus de la moyenne nationale dans notre région.

Ce rapport de l’Agence Santé Publique France se base sur deux critères : le nombre de doses prescrites dont le chiffre se stabilise depuis 10 ans avec 22,5 doses consommées pour 1 000 habitants. Autre critère : la consommation totale d’antibiotiques qui a baissé de 15% en 10 ans.

Les Français consomment trois fois plus d’antibiotiques que les habitants des Pays-Bas. Ainsi, la France se place en troisième position des pays d’Europe qui en consomment le plus derrière la Grèce et Chypre.

La région des Hauts-de-France figure parmi celles qui enregistrent le plus de prises d’antibiotiques avec la région PACA. Selon l’Agence Santé Publique France, l’Assurance Maladie pourrait économiser 400 millions d’euros si la consommation d’antiobiotiques était la même que celle des Pays-Bas.

Quel est le risque de cette surconsommation?

C’est l’antibiorésistance, c’est-à-dire la résistance des bactéries aux antibiotiques. Elle est considérée comme l’une des menaces les plus sérieuses pour la santé publique selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Le Ministère de la Santé publie conseils et recommandations sur les antibiotiques sur son site sante.fr