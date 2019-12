Les Hauts-de-France, bientôt leader européen des batteries électriques automobiles?

Xavier Bertrand veut que la région accueille l’« Airbus de la batterie automobile » à Douvrin. Face aux pays asiatiques, qui sont les seuls à se lancer dans la production de batteries électriques, l’Europe se mobilise et la France veut être en première ligne. La région est sur le pont et veut prendre part à cette ambition et devenir l’Eldorado de l’Automobile en France.

Jeudi, en séance plénière du conseil régional des Hauts-de-France, le président a réussi à faire voter, à l’unanimité, une délibération qui va permettre de soutenir financièrement (avec une allocation de 121 millions d’euros) l’implantation d’une « gigafactory », une grande usine de batteries automobiles dans la région, avec à la clé 2 500 emplois d’ici 2023.

Un chiffre important, car il vient se comparer à celui de l’arrivée de Toyota à Onaing, qui avait à l’époque permis l’arrivée de 2 000 emplois, sans compter les emplois indirects.

Reste à savoir si cela sera validé. Il va falloir attendre la fin des négociations avec PSA, qui sera le seul à valider ou non son implantation. PSA qui est unie à Saft, filiale de Total, pour prendre la décision.