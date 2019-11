Les Etoiles du Piano, un concours international de jeunes pianistes à Roubaix

Hier, les 35 candidats des Etoiles du Piano ont passé leur première audition au Conservatoire de Roubaix. Ce concours international de piano organisé dans la région s’adresse à des pianistes âgés de 18 à 32 ans qui viennent de 18 pays sur tous les continents et sont formés dans les plus grands conservatoires. Ce concours vise à promouvoir le talent de musiciens en début de carrière qui peinent souvent à se lancer malgré leur qualités artistiques.

Les sélections se font sur 2 tours. Les 35 candidats jouent devant le jury et le public différentes pièces du répertoire classique à l’occasion du premier tour, selon un programme défini à l’avance. Six candidats accèdent ensuite à la finale le vendredi 22 novembre 2019, au Conservatoire de Roubaix. Et enfin, ultime étape du concours, les trois premiers donneront un récital de clôture au Musée La Piscine de Roubaix, le samedi 23 novembre 2019, à 20h.

Véritable tremplin grâce aux récitals qu’il propose aux lauréats dans les festivals et lieux réputés des Hauts-de-France, les Étoiles du Piano s’attache aussi à rendre la musique accessible au public le plus large. L’entrée est gratuite pour tous.

Une prochaine édition devrait voir le jour d’ici 2 ans.