Les cyclistes toujours plus nombreux dans Lille

D’après une étude de l’association droit au vélo (ADAV) sur le nombre de cyclistes à Lille sont sans appel.

Entre les 1ers semestre de 2018 et 2019, on constate une augmentation de 20% du nombre de cyclistes. Depuis 2016, ils sont même 55% de plus sur les routes.

Des chiffres qui démontrent l’efficacité des moyens mis en place par la ville pour favoriser, créer et sécuriser des pistes cyclables tout en mettant en avant des moyens de transports doux, au détriment de la voiture.

Pour aller encore plus loin, l’ADAV organise du 5/11 au 28/11 des opérations éclairage partout dans la métropole (à retrouver sur le site https://droitauvelo.org/) afin de sensibiliser les cyclistes qui rouleraient de nuit.

Moins de 10% des déplacements en vélo se font dans la soirée, mais ils seraient la cause de 20% des accidents corporels ou mortels. Un taux élevé, et qui s’élève encore plus une fois le passage à l’heure d’hiver acté : en effet, avec ces nouveaux horaires, les heures de pointes sur les routes se font dans le noir…