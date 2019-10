Les CDI Interimaire se multiplient dans la région

Le CDI Interimaire, c’est un contrat qui a été créé en 2014. Il permet de bénéficier des avantages du CDI classique, comme une garantie de rémunération annuelle ou l’accès au prêt et au logement, le tout en en enchaînant les missions de travail temporaire.

C’est le cas de Giovanni Magnolia, qui est en CDI Intérimaire chez Manpower. Actuellement, il est en mission pour Nord Clim, une TPE qui a pour but d’évoluer en Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI), ainsi que de doubler son chiffre d’affaire et ses effectifs d’ici à 5 ans.

L’entreprise a donc besoin d’un accompagnement dans ses ressources humaines pour trouver des effectifs nécessaires et mettre en place des formations.