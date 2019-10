Les associations continuent leur mobilisation contre l’aménagement de la Friche-Saint-Sauveur

Dimanche, la compagnie “Les Chiennes Savantes” proposaient 2 représentations d’un spectacle d’ombres et de musique pour défendre la friche Saint-Sauveur de Lille. Sur cette ancienne gare de marchandises, qui couvre une surface de 23 hectares, est prévue la construction de 2 400 logements, de commerces et d’une piscine olympique.

Mais pour de nombreuses associations, ce projet ne prend pas en compte les enjeux d’écologie et de santé publique en détruisant cet îlot de fraicheur et de biodiversité dans une ville qui manque déjà d’espaces de nature.

Ce spectacle, en partenariat avec Elnorpadco et Fête en friche, est une adaptation de « L’Homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. L’objectif : utiliser la poésie pour défendre la reconversion de cet friche en espace vert plutôt qu’en zone urbanisée.

Au total, une soixantaine de personnes est venue assister au spectacle. Le prix de l’entrée était libre et l’argent récolté devrait être redistribué aux associations comme P.A.R.C. Saint Sauveur et ASPI qui s’opposent à l’aménagement de la friche. Ces 2 associations ont déposé début septembre 2 nouveaux recours pour attaquer la délibération votée par la MEL le 28 juin, qui déclare l’intérêt général du projet Saint-Sauveur et sa mise en comptabilité avec le plan local d’urbanisme.