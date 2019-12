Le Secours Populaire a invité des familles sur la grande roue et au restaurant pour fêter Noël

Cette année, le Secours Populaire a pour objectif d’offrir 100 000 Noëls (jouets, cadeaux, paniers repas, place de spectacle ou de cirque…) dans le Nord pour les plus démunis. Pour cela, le Secours Populaire fait appel aux dons en nature et en argent dans tout le département, ce qui permettra au plus grand nombre de fêter Noël avec un repas ou un cadeau… ou un moment exceptionnel en famille. Parmi ces actions, ce mercredi 11 décembre, des dizaines de familles de la métropole étaient invitées sur la Grand Place de Lille pour profiter de tours gratuits de grande roue. En plus de cette attraction, les familles étaient invitées à déjeuner gratuitement dans 5 restaurants renommés de Lille à la Cloche, chez Morel, chez Meert, au café de la Flore et à la Chicorée). Beaucoup des bénéficiaires qui ont pu profiter de cette journée ne vont quasiment jamais au restaurant. C’était donc une occasion pour eux de fêter Noël en avance.