Le sapin, naturel ou artificiel, roi de Noël et des forêts

Nous sommes à 3 semaines de Noël. Et cette année encore, la star, l’emblème de cette fête, c’est bien le sapin. Naturel ou artificiel, nombreux sont les points de ventes pour cet arbre résineux.

C’est le cas à Auchan Englos, qui propose des arbres naturels, mais aussi des sapins artificiels depuis le 22 novembre, et jusqu’au 15 décembre… et ils s’attendent à un pic de vente ce week-end, pour la Saint Nicolas. Chaque année, cette date, c’est près d’un tiers de la vente de sapins.

Pour l’occasion, sur le parking, une tente a été installée avec 2000 sapins naturels à l’intérieur, qui mesurent entre 1m50 et 2m, et coûtent de 10 à 60 euros selon la taille et l’espèce. Le plus prisé, c’est le Normann, qui vient de France de Belgique ou du Danemark. Il ne perd que très peu ses épines, et ne nécessite pas d’entretien. Si vous le gardez dans une pièce pas trop chauffée, il peut tenir encore plus longtemps!

Dans ce centre commercial, les sapins artificiels mesurent eux de 80cm à 2m10, avec ou sans décoration (effet neige, pommes de pin sur les branches). Le produit le plus recherché, c’est celui qui mesure 1m80 à 99E, top vente cette saison. Pour le faire durer plus longtemps, le conseil, c’est d’en prendre soin au moment du déballage et du rangement.