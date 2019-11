Le Salon des Vignerons Indépendants à Lille Grand Palais jusque lundi

Le Salon du vigneron indépendant a ouvert ses portes ce vendredi, et qui se termine ce lundi. Près de 600 stands sont installés, venus avec leurs produits de toute la France. Et après un été 2018, le millésime de l’année passée que l’on peut goûter est un excellent cru!

Le Salon des Vignerons Indépendants, c’est aussi et surtout l’occasion de rencontrer directement les producteurs, qui viennent vendre leurs produits pendant 4 jours à Lille Grand Palais.

La base de ce salon, c’est aussi la découverte de vins moins connus et de stands originaux. Les visiteurs prennent plaisir à goûter, découvrir et apprécier ces vins. Et pour les néophytes, il existe des cours d’initiation à l’oenologie tous les jours. Le cours dure en moyenne 45 minutes et est encadré par un professionnel. Une inscription à l’espace initiation du salon suffit. Un espace concours est aussi installé afin de médailler les meilleurs vins des 3 jours de salon.